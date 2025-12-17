Женщинам рассказали об изменениях при употреблении алкоголя с возрастом

С возрастом меняется воздействие алкоголя на женский организм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этих изменениях предупредила врач общей практики, специалист по вопросам менопаузы Наоми Поттер в беседе с Independent.

Поттер рассказала, что после 40 лет у женщин снижается толерантность к алкоголю. Она уточнила, что перемены становятся сильно заметными после наступления менопаузы. "По сути это означает, что вы будете быстрее пьянеть и не сможете выпивать столько, сколько выпивали раньше", - объяснила она.

Врач добавила, что употребление алкоголя усиливает симптомы менопаузы, если они есть, и вызывает их, если они отсутствуют. В частности Поттер указала, что спиртное ухудшает качество сна, провоцирует тревогу и утомляемость, а также может влиять на интенсивность приливов.

Помимо этого, специалистка отметила, что из-за возрастного замедления метаболизма алкоголь дольше остается в крови, что делает похмелье более выраженным и продолжительным.