Раскрыта неочевидная причина тяжелой формы депрессии

Тяжелая депрессия с атипичными симптомами и психозом может быть связана не только с "химией мозга", но и с нарушениями в иммунной системе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают южнокорейские ученые, чья работа опубликована в журнале Advanced Science (Adv Sci).

Исследователи изучали небольшую группу молодых женщин с тяжелой атипичной депрессией и психотическими симптомами и сравнивали их с психически здоровыми участницами. В крови пациенток нашли сразу несколько необычных признаков: повышенные белки, которые обычно связаны с нервной тканью (DCLK3, CALY), и молекулы, отвечающие за воспаление (компонент комплемента C5). Одновременно в составе иммунных клеток было смещение в сторону хронического воспаления - больше нейтрофилов и моноцитов, меньше лимфоцитов.

Чтобы понять, как это отражается на мозге, ученые "вырастили" из клеток крови мини-аналоги мозга - органоиды. У пациенток эти структуры росли медленнее, были меньше по размеру, содержали меньше нервных предшественников и нейронов и больше клеток с признаками гибели. При моделировании стресса (воздействии гормоноподобного вещества) "мини-мозг" пациенток реагировал сильнее и нестабильнее, чем у здоровых участниц.

Авторы считают, что тяжелая депрессия в таких случаях может быть проявлением системного сбоя сразу в двух системах - иммунной и нервной. В будущем комбинация белков вроде DCLK3, CALY и C5 в крови вместе с клеточными моделями мозга может лечь в основу более объективных тестов для диагностики и подбора лечения при тяжелых формах депрессии, хотя сами результаты пока требуют подтверждения на больших выборках.