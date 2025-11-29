Короткий дневной сон оказал неожиданное влияние на работу мозга

Привычка спать днем может быть связана с более здоровым мозгом - к такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 380 тысяч участников UK Biobank. Исследователи использовали менделевскую рандомизацию: 92 генетических варианта, отвечающих за склонность дремать днем, сопоставили с результатами МРТ и когнитивных тестов.

работа опубликована в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation (SH).

В подвыборке из 35 тысяч человек с МРТ оказалось, что у носителей генетической предрасположенности к регулярному дневному сну общий объем мозга в среднем был на 15,8 кубических сантиметра больше. По оценкам ученых, это соответствует примерно 2,5-6,5 года более медленного возрастного уменьшения объема мозга. Иными словами, люди, которые по своим генам чаще засыпают днем, могут сохранять чуть больший объем мозга к зрелому возрасту.

При этом исследование не выявило связи с объемом гиппокампа, скоростью реакции или зрительной памятью - то есть дневной сон в генетическом плане не выглядит фактором, напрямую влияющим на когнитивные способности. Авторы подчеркивают, что результаты пока свидетельствуют лишь о скромной, но устойчивой связи, и потребуются новые исследования, чтобы понять, какие механизмы могут объяснить этот эффект.