28 ноября 2025

28 ноября 2025 13:11

Врач указала на важность поддержания гормонального здоровья у женщин

Специалисты отмечают, что гормональные колебания у женщин репродуктивного возраста влияют не только на настроение и работу репродуктивной системы, но и на аппетит, скорость обмена веществ и потребность в питательных веществах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, эксперт Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru объяснила, что в первой половине цикла метаболизм ниже, аппетит обычно слабее, а организму важнее качественные нутриенты - белок, витамины и минералы, необходимые для подготовки к овуляции.

К овуляции растут уровень эстрогена и базальная температура, усиливаются голод и тяга к более калорийным продуктам. По словам Молоствовой, во время лютеиновой фазы метаболизм ускоряется, прогестерон повышается, поэтому аппетит становится сильнее - именно этим объясняют частую тягу к сладкому перед менструацией.

Некоторые микроэлементы особенно важны в разные фазы цикла. Во время менструации возрастает потребность в железе, необходимом для восполнения потерь крови. Достаточный уровень кальция помогает смягчать симптомы ПМС, а магний, как отмечают исследования, снижает раздражительность, тревожность и болезненные симптомы, нередко возникающие во второй половине цикла.

В первой половине цикла рацион лучше строить вокруг качественных продуктов: белка, овощей, источников железа, магния и кальция. Во второй половине важно обеспечивать организм дополнительной энергией, но преимущественно за счет сложных углеводов, полезных жиров и белка, сохраняя высокую пищевую ценность рациона.


