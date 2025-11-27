27 ноября 2025

27 ноября 2025 16:11

Назван неочевидный симптом депрессии и тревожности

Трудности с описанием своих эмоций и объяснением их причин могут указывать на депрессию и тревогу, рассказал "Газете.Ru" психиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович, передает Day.Az.

Аффективные нарушения были, есть и остаются самыми распространенными психическими расстройствами. Тревога, как и плохое настроение, могут быть абсолютно нормальными естественными эмоциональными реакциями психики на жизненные невзгоды, личностные трудности, психологические или экзистенциальные кризисы.

"Патологическими эти состояния становятся с того момента, когда нарушаются три параметра: когнитивное функционирование, социальное функционирование и соматическое состояние. То есть эти эмоции и переживания приводят к развитию стойких соматоформных дисфункций, - к тому, что сегодня называется психосоматикой. Клиническими характеристиками депрессии является ангедония - утрата потребности получать удовольствие, нарушение витальных функций, нарушение инстинктивных влечений. Также при депрессии отмечается так называемая алекситимия - отсутствие способности человека (даже интеллектуально высокоразвитого) описывать свое состояние так, чтобы это было понятно окружающим", - объяснил врач.

При депрессивных состояниях, как правило, не видна перспектива в сознании пациентов. По словам Шмиловича, они впереди видят лишь черные дыры, тогда как при плохом настроении у психически здорового человека всегда существует какая-то надежда на светлое будущее.

"О тревоге можно сказать приблизительно то же самое. Патологическая тревога не может интерпретироваться как опасение чего-то конкретного. Это пустая тревога или свободно плавающая тревога, как ее называют. Так же, как и при депрессии, человек очень часто не может ответить на вопрос, почему ему плохо. Если у вас есть подобные состояния, я настоятельно рекомендую перестать бороться с ветряными мельницами и пытаться справиться самому с тем, с чем вы сами справиться не можете, признать достижения науки, которые абсолютно доказательны, пользоваться ими, прийти и довериться врачам", - заключил доктор. 


Просмотров: 153

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 387
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 706
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 878
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 058
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 757
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 869
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 441
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 618
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 937
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 004
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева