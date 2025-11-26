26 ноября 2025

26 ноября 2025 14:11

Названы необходимые анализы для планирования беременности

Планирование беременности - важный и ответственный этап для каждой пары. Оптимально начинать подготовку к беременности за три-шесть месяцев до планирования. Адекватное обследование поможет значительно снизить риски для здоровья малыша и будущей мамы.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Мария Бахметьева.

"В первую очередь стоит пересмотреть образ жизни. Необходимо исключить алкоголь и курение, обеспечить умеренную физическую нагрузку, нормализовать режим сна и бодрствования. Сбалансированный рацион питания также является одним из ключевых моментов", - указала она.

Кроме того, следует начать прием некоторых витаминов - например, фолиевая кислота играет ключевую роль в подготовке к беременности, - а также витамина Д и препаратов йода после консультации с гинекологом.

Женщине рекомендуется сдавать общеклинические анализы крови: общий анализ крови, биохимический анализ крови.

Если есть признаки анемии (снижение гемоглобина ниже 115 г/л), то следует сдать анализ крови на ферритин, витамины В9 и В12.

Если женщина не помнит, когда она вакцинировалась от кори и краснухи, то желательно сдать антитела IgG к этим вирусам. Если они снижены, то рекомендуется вакцинация, чтобы предотвратить заболевание этими инфекциям во время беременности.

"Также необходимо сдать общий анализ мочи. Рекомендуется провести УЗИ органов малого таза, чтобы оценить состояние матки и яичников и исключить заболевания, которые могут протекать бессимптомно, а также УЗИ или маммографию молочных желез", - порекомендовала врач.

Она обратила внимание, что очень важно регулярно проходить скрининг рака шейки матки. Для этого необходимо сдавать онкоцитологическое исследование с шейки матки и ВПЧ-тестирование (ПАП-тест).

Не стоит забывать о важности приема у стоматолога. Лучшим решением является санирование ротовой полости, то есть необходимо вылечить кариес, убрать очаги воспаления до наступления беременности.

Анализы, которые необходимо сдавать обоим партнерам: мазок на инфекции, передающиеся половым путем методом ПЦР. Также важно сдать анализ крови на антитела к таким болезням, как гепатит В и С (HbsAg и анти-HCV), ВИЧ, сифилис.

Вместе с тем одним из ключевых анализов является определение группы крови и резус-фактора (при отрицательном резус-факторе женщины необходимо уточнить резус-принадлежность партнера).

Консультация терапевта поможет в коррекции образа жизни и выявлении хронических заболеваний. В случае выявления отклонений в анализах и исследованиях врач назначает дополнительную диагностику с последующей терапией данных заболеваний.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 361
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 692
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 863
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 043
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 741
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 854
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 426
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 601
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 923
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 990
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева