24 ноября 2025

24 ноября 2025 15:21

Найден способ снизить риск рака шейки матки на 80%

Международная команда ученых представила самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) эффективно предотвращает рак шейки матки и предраковые изменения - особенно если прививка сделана до первого контакта с вирусом. Работа опубликована в журнале Cochrane Library, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы отметили: у девушек, вакцинированных до 16 лет, риск развития рака шейки матки снижается на 80%. При этом вакцины демонстрируют высокий уровень безопасности - наиболее частыми побочными эффектами остаются кратковременная боль и покраснение в месте инъекции.

Первый анализ исследователей охватил 60 рандомизированных исследований, в которых участвовали более 157 тысяч человек. Он подтвердил: все доступные вакцины - Cervarix, Gardasil и Gardasil-9 - надежно защищают от инфекций высокоонкогенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, влагалища, вульвы, анального канала и некоторые опухоли головы и шеи.

Хотя развитие рака может занимать годы, исследования уже показали резкое снижение частоты предраковых изменений (CIN2+ и CIN3+) у людей 15-25 лет, а также уменьшение необходимости хирургического лечения заболеваний, связанных с ВПЧ. Серьезные побочные эффекты при этом встречались редко и примерно с одинаковой частотой в группах вакцинированных и невакцинированных.

Второй анализ включил 225 исследований из разных стран и охватил более 132 миллионов человек. Его результаты доказали: вакцинация значительно снижает заболеваемость как предраковыми состояниями, так и непосредственно раком шейки матки.

Самый выраженный профилактический эффект наблюдался у тех, кто получил первую дозу до 16 лет. В этих группах риск рака уменьшился на 80%.


