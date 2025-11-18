Ночной перекус может стать причиной диабета

Плотные перекусы перед сном могут привести к набору лишнего веса и сахарному диабету, сообщила РИАМО врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова, передает Day.Az .

Ранее в Сети появилась информация, что "ночной дожор" помогает побороть бессонницу. Казалось бы любители перекусить перед сном открыли для себя неплохой лайфхак.

"Это помогает уснуть. Некоторые люди это ощутили и этим пользуются. Потому что повышение уровня сахара в крови дает чувство сонливости. Если взглянуть на здоровье в целом, то это неполезно", - сказала Гаврилова.

По ее словам, если человек съел перед сном что-то с высоким уровнем углевода, который вызывает скачок уровня сахара, то это приводит к выбросу инсулина. Такой перекус угрожает набором веса, развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.