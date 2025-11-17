Эксперт рассказала о способах распознать нервную анорексию на ранних стадиях

Изменение пищевых привычек, ритуализированное поведение за столом и тщательный подсчет калорий могут свидетельствовать о развитии нервной анорексии даже при нормальном весе.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" в Международный день борьбы с анорексией, рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, профессор, заслуженный врач РФ Марина Кинкулькина.

Профессор пояснила, что нервная анорексия - это серьезное психическое расстройство, при котором человек воспринимает свое тело в искаженном виде и патологически боится набрать лишний вес. Эти мысли "захватывают всё сознание человека", заставляя его резко ограничивать себя в еде и даже полностью отказываться от нее.

"Сегодня мы всё чаще диагностируем атипичную нервную анорексию. При этом расстройстве у человека присутствуют все признаки анорексии, включая искаженное восприятие тела, панический страх поправиться и жесткие ограничения в еде, - но при этом вес остается в норме или даже превышает ее", - отметила она.

Кинкулькина выделила конкретные поведенческие признаки, которые должны стать поводом для внимания. Среди них - резкий отказ от прежде любимых блюд, особенно углеводов и жиров, избегание совместных приемов пищи, навязчивый подсчет калорий и разговоры о "здоровой" еде. Также характерны пищевые ритуалы, включая медленное пережевывание и разрезание еды на мелкие кусочки, чрезмерные физические нагрузки, прием слабительных и мочегонных средств.

Говоря о причинах расстройства, профессор выделила несколько факторов: генетическая предрасположенность, особенности личности, социальная среда. Однако особое внимание врач обратила на влияние соцсетей для формирования заболевания.

"Мощнейшим катализатором сегодня выступает насаждаемый в обществе "культ худобы". Если раньше он транслировался через глянцевые журналы и модные показы, то сегодня - круглосуточно, через социальные сети. Подростки и молодежь наиболее уязвимы", - объяснила она.

К самой уязвимой социальной группе, подверженной рискам анорексии, Кинкулькина отнесла девушек-подростков и молодых женщин. Тем не менее, по словам эксперта, от анорексии нередко страдают и юноши, которые занимаются теми видами спорта или профессиональной деятельности, где важен вес.

Кинкулькина подчеркнула необходимость комплексного подхода к лечению, которое включает работу психиатра, терапевта, эндокринолога и других специалистов. Критически важной составляющей также является психотерапия и работа с семьей пациента. При появлении тревожных признаков профессор рекомендует обращаться сначала к терапевту или педиатру, которые могут направить к профильному специалисту.

"Нервная анорексия - это не приговор. При комплексном подходе, длительной терапии и активном участии семьи удается достичь очень хороших результатов. Ключевой фактор - продолжительное наблюдение у врача. Путь к выздоровлению может быть долгим, но он абсолютно реален", - резюмировала она.