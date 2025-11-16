16 ноября 2025

16 ноября 2025 10:22

Раскрыта правильная техника чистки зубов

Врач-гигиенист клиники "Мегастом" Инна Гришина рассказала, как правильно чистить зубы.

Как передает Day.Az, эту технику она раскрыла в разговоре с "Лентой.ру".

Гришина напомнила, что чистить зубы нужно не менее двух раз в день - утром и вечером. При этом, по ее словам, качественная чистка зубов начинается с грамотного владения щеткой. Для достижения нужного результата ее необходимо держать под углом 45 градусов к линии десны: именно под таким наклоном легче всего удалить мягкие отложения из-под края десны.

"В чистке зубов важны не интенсивность и сила, а корректные движения щеткой. Если речь идет о внутренней и внешней поверхности зубов, двигайтесь аккуратно и по кругу, словно пытаетесь "вымести" скопившиеся остатки. Особенно деликатными нужно быть обладателям слабых десен, склонных к кровотечению", - добавила врач.

Жевательную поверхность - участок зуба, расположенный напротив противоположного ряда - надо очищать, двигаясь щеткой вперед и назад, уточнила доктор. Она также подчеркнула, что важно не забывать про очищение языка, поскольку на его поверхности всегда образуется налет, который становится источником неприятного запаха изо рта.

Помимо зубной щетки, Гришина порекомендовала использовать специальную нить. "Оберните вокруг указательных пальцев около 50 сантиметров нити и осторожно протяните ее между зубами, продвигаясь вверх-вниз. Обеспечить максимальную чистоту полости рта также помогут межзубные щеточки и ирригатор", - отметила она.


Просмотров: 134

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 229
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 592
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 755
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 939
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 636
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 732
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 328
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 501
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 825
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 888
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева