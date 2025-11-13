13 ноября 2025

13 ноября 2025 15:36

Стала известна причина сложности похудения

Долгое время считалось, что похудение - это вопрос силы воли: стоит меньше есть и больше двигаться. Однако исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что организм активно защищает накопленный вес, воспринимая его потерю как угрозу выживанию. Мозг запускает древние эволюционные механизмы: усиливает чувство голода, замедляет обмен веществ и стремится вернуть прежний уровень жира, который считает "безопасным".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам авторов из Копенгагенского университета, именно эти нейробиологические процессы объясняют, почему большинству людей трудно удержать результат после диеты. Потеря веса воспринимается не как достижение, а как стрессовый сигнал, и тело всеми силами пытается компенсировать дефицит.

Современные препараты, имитирующие гормоны кишечника, например агонисты GLP-1, помогают временно "обмануть" мозг и снизить аппетит, но эффект часто исчезает после завершения терапии. Ученые считают, что будущее лечения ожирения - в разработке средств, способных воздействовать на нейронные цепи, управляющие энергетическим балансом, и "перепрограммировать" мозг на новый, более здоровый вес.


