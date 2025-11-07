Назван простой способ улучшить самочувствие при высокой температуре

Холодный компресс в области подмышечных впадин помогает улучшить самочувствие при температуре без лекарств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала терапевт клиники Кливленда Неха Вьяс в интервью изданию Infobae.

По словам врача, высокая температура - это естественная реакция организма, помогающая бороться с инфекцией. Поэтому "сбивать" ее не всегда необходимо. Однако в некоторых случаях жар может вызывать слабость, головную боль и обезвоживание - в этом случае стоит принять меры для облегчения состояния.

Вьяс рекомендует прикладывать холодный компресс к подмышкам на 10 минут. По словам эксперта, в этой области находятся крупные кровеносные сосуды. Их "охлаждение" может несколько облегчить жар. Также эксперт советует пить прохладные напитки и использовать влажные салфетки для лба и задней части шеи. Кроме того, можно принять теплую ванну, которая помогает телу постепенно остыть. В то же время врач предостерегает: при ознобе эти методы применять не следует, поскольку они могут ухудшить самочувствие.

Если температура вызывает сильный дискомфорт, допустимо принять жаропонижающее средство - парацетамол или ибупрофен. Однако, по словам специалистки, важно не превышать рекомендованную дозу и при сохранении симптомов обращаться к врачу.

Неха Вьяс также подчеркнула роль питания во время болезни. Полезные вещества, содержащиеся в пище, поддерживают иммунную систему, поэтому стоит выбирать легкие блюда - например, овощные супы. Из напитков предпочтительнее вода и травяные чаи, которые помогают восполнить жидкость и ускорить восстановление.