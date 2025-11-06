6 ноября 2025

6 ноября 2025 19:22

Врач рассказала об опасности чистки ушей популярным способом

В норме организм прекрасно справляется с ушной серой сам, выводя ее наружу при разговоре, жевании и умывании, и этот естественный процесс нарушается при чистке ушей ватными палочками, спичками или зубочистками.

Как передает Day.Az, об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказал преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач сообщил, что особенно частое вмешательство инородными предметами раздражает кожу, заставляя железы выделять больше серы, в результате чего образуется серная пробка. Он предупредил, что попытки удалить пробку палочкой или другими предметами только усугубляют ситуацию: сера утрамбовывается глубже, иногда прямо к барабанной перепонке.

"Результатом неправильной чистки ушей могут стать отит, фурункулез, грибковое поражение слухового прохода, повреждение барабанной перепонки и, как следствие, снижение слуха. Для ухода за ушами достаточно обычной гигиены при помощи душа", - объяснил Умнов.

Врач подчеркнул, что безопасно удалять серные пробки может только врач. Кроме того, он порекомендовал регулярно протирать антисептическими средствами наушники из-за риска грибковых заболеваний.


