6 ноября 2025

6 ноября 2025 09:20

Найден ген, выключающий агрессию и включающий тревожность

Ученые из Австрии обнаружили ген, который может играть ключевую роль в том, как мозг управляет эмоциями и социальным поведением. У рыбок данио-рерио с отключенным геном lrrtm4l1 наблюдалась повышенная тревожность и снижение агрессивности по сравнению с обычными особями. Работа опубликована в журнале Acta Physiologica (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот ген является аналогом человеческого LRRTM4, ранее связанного с агрессивным поведением у детей, аутизмом и синдромом Туретта. Однако до сих пор не было понятно, как именно он влияет на работу мозга.

Команда Флориана Райхманна из Медицинского университета Граца провела поведенческие эксперименты и молекулярный анализ. Рыбы без гена меньше двигались в открытых пространствах и избегали верхних слоев аквариума - классические признаки тревожности. При этом в тестах на агрессию они значительно реже атаковали собственное отражение, хотя их социальное поведение в группе оставалось нормальным.

На уровне биохимии у мутантных рыб выявили изменения в работе дофаминовой и серотониновой систем, а также снижение уровня аденозина - вещества, связанного с регуляцией тревожности. Кроме того, ускорился распад дофамина, что указывает на сдвиги в нейрохимии мозга.

"Самое важное наблюдение - рыбы с дефицитом lrrtm4l1 более тревожные и менее агрессивные. Это говорит о том, что ген действительно играет важную роль в регуляции этих типов поведения", - отметил Райхманн.

По словам исследователей, результаты дают новое понимание того, как вариации в гене LRRTM4 могут быть связаны с психическими особенностями у людей.


