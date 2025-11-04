4 ноября 2025

4 ноября 2025 16:44

Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

Хронический стресс опасен для здоровья, однако так называемый эустресс может быть полезен, заявила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Как передает Day.Az, о пользе такого вида стресса она рассказала в разговоре с "Лентой.ру".

Врач объяснила, что эустресс, также известный как положительный или мотивирующий стресс, помогает улучшить память и повысить концентрацию внимания. Под его воздействием человек становится более энергичным и креативным.

"Этот вид стресса возникает в моменты, когда человек воспринимает стрессор как положительный вызов, а не отрицательную угрозу. Он способствует развитию устойчивости, позволяет легче справляться с трудностями и делает людей более гибкими в решении проблем", - отметила психотерапевт.

Крашкина добавила, что эустресс помогает улучшить социальные связи и укрепить иммунитет, так как он активирует защитные механизмы организма.

В то же время психотерапевт подчеркнула: важно следить за тем, чтобы стресс не стал хроническим. В этом случае он может привести к физическому и психологическому истощению, поэтому важно научиться контролировать его с помощью физических упражнений, медитаций и других практик расслабления.


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 081
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 468
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 628
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 806
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 510
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 577
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 203
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 369
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 696
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 755
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева