Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

Хронический стресс опасен для здоровья, однако так называемый эустресс может быть полезен, заявила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Как передает Day.Az, о пользе такого вида стресса она рассказала в разговоре с "Лентой.ру".

Врач объяснила, что эустресс, также известный как положительный или мотивирующий стресс, помогает улучшить память и повысить концентрацию внимания. Под его воздействием человек становится более энергичным и креативным.

"Этот вид стресса возникает в моменты, когда человек воспринимает стрессор как положительный вызов, а не отрицательную угрозу. Он способствует развитию устойчивости, позволяет легче справляться с трудностями и делает людей более гибкими в решении проблем", - отметила психотерапевт.

Крашкина добавила, что эустресс помогает улучшить социальные связи и укрепить иммунитет, так как он активирует защитные механизмы организма.

В то же время психотерапевт подчеркнула: важно следить за тем, чтобы стресс не стал хроническим. В этом случае он может привести к физическому и психологическому истощению, поэтому важно научиться контролировать его с помощью физических упражнений, медитаций и других практик расслабления.