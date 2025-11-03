3 ноября 2025

3 ноября 2025 14:07

Врач назвал различия в симптоматике рака легкого у мужчин и женщин

У женщин раковые опухоли чаще растут на внешних краях легких. Из-за этого может возникать боль в груди, спине, плечах и шее. У мужчин заболевание может проявляться кашлем, кровотечением и инфекциями дыхательных путей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института Фтизиопульмонологии (Спб НИИФ) Минздрава России.

Эксперт отметил, что различия в симптоматике рака легкого между мужчинами и женщинами обусловлены типами опухоли, которые чаще развиваются у разных полов. Так, женщины значительно чаще болеют аденокарциномой легких, тогда как мужчины более склонны к развитию плоскоклеточного и мелкоклеточного рака.

"Опухоли при плоскоклеточном и мелкоклеточном раке в свою очередь растут вблизи или внутри крупных дыхательных путей, вызывая чаще всего у мужчин кашель, кровотечение и инфекции дыхательных путей" - объяснил Нефедов в беседе с "Газетой.Ru".

Однако при аденокарциноме признаки рака легких у женщин могут быть менее очевидными.

"При аденокарциноме опухоли чаще растут на внешних краях легких, что приводит к боли в груди, спине и плечах, дискомфорту в шее", - объяснил эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Врач добавил, что симптомы рака легкого неспецифичны - схожие жалобы могут указывать на ряд других заболеваний, например, пневмонию, хронический бронхит, астму или туберкулез.

"Кроме того, рак легкого до последнего не проявляет себя симптоматикой, то есть когда появляются очевидные симптомы, это говорит о последних стадиях", - заключил эксперт. 


