1 ноября 2025

1 ноября 2025 09:15

Раскрыта неочевидная причина ухудшения памяти

Ученые из Китая выяснили, что депрессия может ускорять снижение памяти и когнитивных функций, действуя через социальную изоляцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа, опубликованная в Journal of Affective Disorders (JAD), основана на данных более 9 000 участников национального исследования CHARLS, за которыми наблюдали в течение пяти лет.

Исследователи показали: у людей с выраженными симптомами депрессии со временем чаще сокращаются контакты с детьми, друзьями и соседями, а также падает вовлеченность в общественные занятия. Это, в свою очередь, провоцирует ухудшение памяти и способности к концентрации. По оценкам авторов, изоляция объясняет около трех процентов общего эффекта депрессии на когнитивные функции, что, несмотря на небольшую долю, имеет серьезные последствия в масштабах стареющего населения.

Авторы отмечают, что депрессия действует как хронический стрессор, истощающий внутренние ресурсы и снижающий социальную мотивацию. Они рекомендуют сочетать лечение депрессивных расстройств с программами, направленными на укрепление социальных связей - регулярное общение, участие в группах поддержки и цифровые формы взаимодействия. Такие меры, по их мнению, помогут дольше сохранять ясность ума и предотвратить развитие деменции.


