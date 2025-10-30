30 октября 2025

30 октября 2025 17:39

Найден ключ к лечению устойчивости рака груди

Исследователи из клиники Мэйо обнаружили, что некоторые виды рака молочной железы не реагируют на современную терапию из-за укороченной версии белка HER2 - p95HER2. Этот вариант белка помогает создавать внутри опухоли защитную микросреду, недоступную для лекарств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Nature Cancer.

Вариант p95HER2 встречается при некоторых формах HER2-положительного рака молочной железы. На этот вид рака груди приходится примерно 15-20% всех случаев заболевания.

HER2 представляет собой рецептор на клеточной мембране, который регулирует рост и деление клеток. При нормальном уровне HER2 рост клеток контролируется, но при переизбытке HER2 клетки начинают быстро делиться, что ускоряет развитие опухоли.

p95HER2 отличается тем, что передает сигналы иначе, чем полноценный онкопротеин HER2. Как показали авторы, именно эти сигнальные различия мешают организму отвечать на терапию одним из наиболее перспективных препаратов - T-DXd. Однако в доклинических моделях исследователи также выявили, что препарат нератиниб способен нейтрализовать p95HER2, вызывая полную деградацию белка в раковых клетках.

Следующим шагом станет клиническое исследование комбинации нератиниба и T-DXd у пациентов с HER2-положительным раком молочной железы на ранней стадии. Ученые планируют проверить, сможет ли сочетание препаратов повысить ответ организма на опухоль, где одновременно экспрессируются p95HER2 и полный HER2. 


Просмотров: 76

