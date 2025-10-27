27 октября 2025

27 октября 2025 14:26

Невролог дала важные советы при головных болях

Одна из самых распространенных жалоб в виде головной боли может быть сигналом для обращения к врачу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила врач-невролог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова.

По словам эксперта, наиболее часто встречаются два типа головной боли: боль напряжения и мигрень. Они имеют схожие симптомы, но принципиальные различия. Головная боль напряжения ощущается как монотонное давление, словно на голове находится тугой шлем или обруч. Она часто возникает с двух сторон, интенсивность варьируется от слабой до умеренной и обычно не мешает повседневным делам, но вызывает усталость. Частыми причинами являются стресс, длительное пребывание в одной позе (например, за компьютером или за рулем), тревога и недосыпание.

Мигрень, в отличие от головной боли напряжения, характеризуется пульсирующей болью, которая часто локализуется на одной стороне головы. Она усиливается при физической активности и может сопровождаться тошнотой, рвотой, а также повышенной чувствительностью к свету, звукам и запахам.


