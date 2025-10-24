Назван самый эффективный способ взбодриться после бессонной ночи

Ученые из Университета Перадении доказали, что сочетание L-теанина и кофеина может улучшать внимание и реакцию у людей, страдающих от острой нехватки сна. Участники, получавшие эту комбинацию, лучше замечали потенциальные дорожные аварии в компьютерном тесте и реагировали быстрее по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

L-теанин - аминокислота, содержащаяся в чайных листьях, известная своими успокаивающими и фокусирующими свойствами. Кофеин, напротив, стимулирует нервную систему. Вместе они, как показывают результаты, работают синергично - повышая концентрацию без излишнего возбуждения.

В эксперименте участвовали 37 здоровых молодых взрослых в возрасте от 22 до 30 лет. Все они не спали 17 часов, чтобы имитировать состояние острого недосыпа. Каждый участник в разные дни получал либо капсулу с 200 мг L-теанина и 160 мг кофеина, либо плацебо. Спустя 50 минут после приема вещества испытуемые проходили компьютерный тест, в котором нужно было как можно быстрее нажимать кнопку при появлении изображения с ДТП, игнорируя безопасные сцены.

Во время теста велась запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для отслеживания мозговой активности. После приема комбинации кофеина и теанина участники точнее определяли опасные сцены, реагировали в среднем на 40 миллисекунд быстрее, чем после плацебо и демонстрировали усиление сигнала P3b - мозгового отклика, связанного с вниманием и принятием решений.

По словам автора работы Гаяни Наваратны, полученные данные показывают, что сочетание кофеина и L-теанина повышает скорость обработки информации и распределение внимания даже при выраженной усталости.