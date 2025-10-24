24 октября 2025

24 октября 2025 10:06

Перечислены симптомы дефицита йода

О недостатке йода в организме могут говорить неочевидные признаки, рассказала врач-терапевт Зарема Тен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, симптомы дефицита этого микроэлемента она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Тен, из-за недостатка йода производство гормонов замедляется. "Одним из признаков дефицита йода является увеличение щитовидной железы, которая, пытаясь "уловить" больше микроэлемента из крови, образует заметное утолщение на шее. Также симптомом могут стать хроническая усталость и слабость даже после полноценного сна", - добавила терапевт.

Другими симптомами дефицита йода она назвала необъяснимое увеличение веса в ситуациях, когда человек не менял свой рацион, проблемы с памятью и снижение концентрации, сухость кожи и выпадение волос, а также ощущение тумана в голове.


