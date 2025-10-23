23 октября 2025

23 октября 2025 18:12

Гинеколог назвала необычный симптом молочницы

Акушер-гинеколог Рафиса Кунафина назвала необычный симптом опасного заболевания, передающегося половым путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее цитирует NEWS.ru.

По словам врача, шелушение кожи между пальцами, появление трещин и зуда в этой области - это симптомы, которые могут возникать при урогенитальном кандидозе, или молочнице. Другими признаками этого заболевания она назвала зуд, жжение, отечность и покраснение слизистых оболочек, появление характерных творожистых выделений, дискомфорт при мочеиспускании и интимной близости.

Кунафина объяснила, что это заболевание вызывает дрожжеподобный грибок рода Candida. "Эти микроорганизмы относятся к условно-патогенной флоре человека и в норме присутствуют на слизистых оболочках ротовой полости, кишечника, урогенитального тракта и кожи", - уточнила акушер-гинеколог. Однако эти грибки могут начать активно размножаться из-за ослабления гормональных изменений или приема антибиотиков, предупредила врач.


