Вероятность заражения ВИЧ во время маникюра оценили

Терапевт Ольга Сухарева оценила вероятность заражения ВИЧ во время маникюра.

Как передает Day.Az, об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Вероятность этого события практически нулевая и допускается только при грубых нарушениях правил асептики и антисептики", - заявила Сухарева. По ее словам, заразиться можно только в том случае, если после другого человека мастер не обработал инструменты и сделал свою работу окровавленными приборами.

Вирус, продолжила врач, в окружающей среде быстро погибает, он очень чувствителен к средствам для обработки инструментов, а в капле крови живет одни сутки.

"Чего нельзя сказать про вирусы гепатита B и C. Они живут вне организма до недели, а в капле крови - даже несколько месяцев. Заразность гепатита B в 100 раз выше, чем ВИЧ", - добавила Сухарева.