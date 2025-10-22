22 октября 2025

22 октября 2025 13:02

Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

Диетолог Айна Кэндел рекомендовала женщинам добавить в рацион красное мясо во время менструации.

Как передает Day.Az, ее слова приводит издание 20minutos.

"Во время менструации у женщин снижается уровень железа из-за кровотечения. Если эта потеря не компенсируется диетой, могут возникнуть усталость, головокружение, бледность и даже железодефицитная анемия, если нехватка микроэлемента становится хронической", - пояснила Кэндел.

По ее словам, восполнить уровень железа поможет красное мясо. При этом специалистка подчеркнула, что употреблять этот продукт необходимо в умеренных количествах. "Одного или двух раз в неделю достаточно. Чрезмерное увлечение красным мясом может привести к увеличению потребления насыщенных жиров и, следовательно, повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы", - заключила она.


