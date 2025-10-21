21 октября 2025

21 октября 2025 15:54

Названо лучшее время отхода ко сну

Медсестра Регина Гиблин, работающая с людьми, у которых есть заболевания сердца, назвала лучшее время отхода ко сну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее рекомендацию опубликовало издание Huffpost.

Гиблин посоветовала всем, кто хочет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, ложиться спать в период между 22 и 23 часами. В доказательство своих слов она привела исследование 2021 года, результаты которого показали, что существует так называемый "золотой час" отхода ко сну.

Специалисты проанализировали полученные за почти шесть лет наблюдения данные 88 тысяч человек в возрасте от 43 до 74 лет и обнаружили, что у людей, засыпавших между 22 и 23 часами вечера, риск развития проблем с кровообращением и сердцем был наименьшим. У тех же, кто ложился между 23 часами и полуночью, вероятность заболеваний подобных патологий возрастала на 12 процентов, а у тех, кто засыпал после полуночи, этот показатель увеличивался до 25 процентов.

Гиблин также отметила, что необходимо следить и за другими параметрами сна. "Достаточное количество сна важно для общего благополучия, а также для здоровья сердца и системы кровообращения. Большинству взрослых следует стремиться к тому, чтобы спать от семи до девяти часов в сутки", - напомнила она.


