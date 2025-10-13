13 октября 2025

13 октября 2025 14:31

Психотерапевт подсказала технику избавления от тревожных мыслей за 15 минут

Психотерапевт Салли Бейкер подсказала технику избавления от тревожных мыслей за 15 минут.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее совет приводит Daily Mail.

Бейкер рассказала, что тревожные мысли множатся, если на них зацикливаться. Поэтому, по ее мнению, жизненно важно научиться их контролировать. Одним из эффективных методов она назвала технику, состоящую из трех этапов: идентификация, спокойствие и обмен.

Когда тревожные мысли захлестывают или приближается паническая атака, психотерапевт посоветовала определить, что именно вызывает тревогу и в какой части тела она ощущается. "Спросите себя, где вы ощущаете тревогу: в голове, челюсти, шее, плечах, сердце, груди, животе, ногах или коже", - дала совет Бейкер.

Эксперт указала, что, определив источник тревоги, можно приступить ко второму этапу. Для этого она предложила выбрать две точки, расположенные на уровне глаз, и сосредоточиться в течение минуты сначала на первой точке, потом на второй, а затем на пространстве между точками. "Это меняет химию вашего мозга. Сначала вы позволили тревоге существовать и ощутили ее в полной мере, а потом перенесли фокус внимания на что-то простое. Таким образом вы изменили реакцию тела", - объяснила специалист.

На последнем этапе, по словам Бейкер, нужно вновь вернуться к мысли, вызвавшей тревогу. Она утверждает, что на этот раз реакция на нее будет иной, так как мозг успокоился и стал иначе отвечать на раздражители.


