13 октября 2025

13 октября 2025 12:44

Названы пять причин частых простуд

Врач общей практики Сами Мойн назвал пять неочевидных причин возникновения частых простуд.

Как передает Day.Az, его мнение приводит Daily Mail.

Мойн считает, что болезненность часто объясняется неправильным образом жизни. Так, по его словам, недосып ухудшает работу иммунной системы. Второй причиной он назвал хронический стресс. Врач объяснил, что из-за эмоциональных перегрузок у человека сохраняется высокий уровень кортизола. Этот гормон подавляет лейкоциты и снижает сопротивляемость организма.

Еще одной проблемой для иммунитета специалист считает нехватку овощей, фруктов и зелени в рационе. Он уточнил, что для человека оптимально съедать по 500 граммов этих продуктов в сутки. Кроме того, врач заявил, что постоянные простуды могут возникать на фоне заболеваний внутренних органов. По его словам, в первую очередь на это влияют болезни кишечника, щитовидной железы и печени.

Последней причиной частых простуд Мойн назвал окружающую среду. Он привел пример, что медики в большей степени подвержены заражению, так как постоянно находятся в среде, где много бактерий и вирусов.


Просмотров: 126

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 801
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 232
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 404
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 566
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 286
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 332
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 979
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 153
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 485
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 530
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева