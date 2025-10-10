10 октября 2025

10 октября 2025 12:37

Раскрыта неожиданная причина бессонницы

Специалист по сну Лиза Артис утверждает, что сон может быть нарушен из-за искривления позвоночника, вызванного чрезмерным использованием смартфонов.

Как передает Day.Az, неожиданную причину бессонницы она раскрыла Daily Mail.

Артис указала, что повсеместное использование гаджетов привело к специфическому нарушению осанки, называемому "технологическая шея". По ее словам, оно появляется, когда человек каждый день и по много часов сидит, опустив голову над смартфоном. Специалист отметила, что такое искривление портит не только внешний вид, но и плохо влияет на сон.

"Если плечи и шея перенапряжены, то сон на животе усугубит ситуацию, усилив искривление, напряжение и боль", - заявила она. То же самое, по словам Артис, произойдет, если спать на боку на подушке, которая не поддерживает должным образом позвоночник. "Со временем боли могут помешать нормально засыпать и высыпаться", - предупредила она.

Артис добавила, что если продолжать использовать телефон в неправильной позе, то искривление будет усиливаться. При этом болеть может не только шея, но также плечи и даже низ спины. Специалист пояснила, что при наклоне головы вперед давление на шею увеличивается более чем в четыре раза и достигает 22 килограммов. Этого достаточно, чтобы негативные изменения достигли области таза, утверждает эксперт.


Просмотров: 121

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 758
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 200
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 371
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 531
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 249
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 295
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 950
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 114
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 451
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 496
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева