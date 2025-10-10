10 октября 2025

10 октября 2025 11:00

Привычный молочный продукт оказался защитником от кариеса

Кефир может помогать снижать риск кариеса и воспаления десен за счет воздействия на микрофлору полости рта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обзорной работе, опубликованной в журнале Dentistry Journal.

Оказалось, регулярное употребление кефира уменьшало количество Streptococcus mutans - ключевых "кариесогенных" бактерий, ослабляло образование зубного налета и улучшало показатели при пародонтите. В одном из исследований эффект по снижению S. mutans оказался сопоставим с полосканием фторидом натрия.

Предполагаемый механизм - пробиотическое действие микроорганизмов кефира (в первую очередь лактобацилл и бифидобактерий), которые конкурируют с патогенами, вырабатывают органические кислоты и антимикробные соединения, стабилизируя экосистему полости рта.

Авторы подчеркивают, что данные пока неоднородны: различались виды кефира, состав культур, дозировки (от 100 до 250 мл в день) и длительность курсов. Большинство исследований - короткие и малые по выборке, а стандартизированных протоколов нет. Поэтому говорить о кефире как о "лечении" рано - это потенциальная вспомогательная мера к базовой гигиене, фторсодержащим средствам и терапии у стоматолога.

Важно и то, что кефир - живой ферментированный продукт. У иммунокомпрометированных пациентов любые пробиотики требуют осторожности и консультации врача.


Просмотров: 124

