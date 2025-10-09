9 октября 2025

Названы необычные симптомы рака груди

Рак груди может проявляться по-разному, и многие симптомы женщины замечают самостоятельно. Один из необычных симптомов - это шелушение груди и сосков, рассказала "Газете.Ru" врач-онколог клиники DocMed Анна Ким, передает Day.Az.

"Важно отслеживать любые изменения кожи груди и соска. К ним относятся шелушение, изменение цвета ареолы, язвы, которые не заживают, или покраснение молочной железы. Втяжение соска внутрь, если раньше его форма была другой, тоже может говорить о развитии заболевания. Выделения из соска - еще один признак, требующий внимания. Особенно настораживает ситуация, если женщина не беременна и не кормит грудью. Выделения могут быть прозрачными, белыми или с примесью крови", - объяснила Ким.

По словам врача, один из наиболее распространенных признаков - уплотнение в молочной железе. Оно не всегда указывает на опухоль, но если образование не исчезает или увеличивается, нужно обязательно обратиться к врачу. Также тревожным сигналом являются уплотнения в подмышечных впадинах: опухоль может распространяться на лимфатические узлы.

"Женщинам следует регулярно самостоятельно осматривать и прощупывать грудь уже в молодом возрасте. Сделать это можно в душе или перед зеркалом. Сначала стоит обратить внимание на внешний вид: нет ли асимметрии, покраснений, втяжений соска или изменения цвета кожи. Для этого вам понадобится всего лишь зеркало и пара минут свободного времени. Затем нужно мягкими круговыми движениями ощупать грудь от основания к соску, а также подмышечные области. При обнаружении уплотнений или изменений важно не откладывать визит к маммологу", - рассказала врач.

Рак молочной железы хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Поэтому врачи советуют при любых непонятных симптомах - от уплотнения и боли до выделений или изменений кожи - обращаться за консультацией. Регулярные обследования у маммолога и внимательное отношение к собственному здоровью помогают вовремя выявить проблему и начать лечение. При этом важно помнить и о финансовой стороне лечения. Онкострахование не способно предотвратить болезнь, но оно помогает снять часть тревог, связанных с расходами на диагностику и терапию.

"Мы понимаем, что столкновение с диагнозом становится для человека огромным стрессом. Онкострахование создано для того, чтобы женщины могли думать о лечении и поддержке близких, а не о том, где найти деньги на лекарства или обследования", - отмечает Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС ПАО СК "Росгосстрах". 


