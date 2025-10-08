8 октября 2025

8 октября 2025 11:25

Врачи рассказали о негативном влиянии шума в мегаполисе на здоровье

Городской шум давно стал неотъемлемой частью жизни большинства жителей крупных мегаполисов. Однако постоянный гул машин, строительные работы, громкие музыка и бытовая техника могут не только раздражать, но и оказывать серьезное влияние на здоровье человека.

По словам консультанта лаборатории Lab4U Екатерины Гергесовой, уровень шума в 55 децибел (дБ) является предельно допустимым для постоянного воздействия. Но многие жители крупных городов сталкиваются с шумом, который превышает этот порог.

"Мы слышим звуки и шумы в большом диапазоне. Например, 30 дБ - это тихий шепот, 50-60 дБ - обычный разговор, 65-80 дБ - шумная улица или пылесос", - сказала оториноларинголог "Первой семейной клиники Петербурга" Кристина Бурладян.

Уточняется, что шум автомобилей на оживленных магистралях достигает 90-95 дБ, а шум от стройплощадок может превышать 100 дБ. Длительное воздействие шума выше 85 дБ может привести к нейросенсорной тугоухости и постепенной потере слуха.

Кроме того, в статье отметили, что постоянный шум является причиной хронического стресса. В ответ на шум мозг активирует симпатическую нервную систему, что ведет к повышению уровня гормонов стресса - адреналина и кортизола. Это может привести к повышенному артериальному давлению и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Метаанализы показывают, что при увеличении транспортного шума на каждые 10 дБ риск ишемической болезни сердца, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 2-8%", - добавила Гергесова.

Помимо этого, по словам Бурладян, высокий уровень кортизола также нарушает выработку инсулина, что может привести к диабету второго типа.

Особое внимание стоит уделить качеству сна. Даже если кажется, что вы привыкли к шуму, он мешает достижению глубоких стадий сна, что отрицательно сказывается на восстановлении нервной системы. Врачи утверждают, что нарушение сна повышает уровень тревожности и делает человека еще более чувствительным к шуму.

Эксперты отметили, что защита от шума в жилых помещениях - это важный шаг к сохранению здоровья и психологического комфорта. Рекомендуется устанавливать эффективные звукоизоляционные окна, использовать плотные шторы и изолировать источники шума, такие как системы вентиляции и сантехники.

Для поглощения звуков от соседей можно расставить мебель таким образом, чтобы шкафы и комоды служили дополнительным барьером. Также можно использовать ковры, которые хорошо поглощают шум, а также устанавливать бризеры - устройства для подачи свежего воздуха с низким уровнем шума.

"Беруши могут быть восковыми, силиконовыми и полипропиленовыми. Однако очень важно следить за гигиеной и не заталкивать их слишком глубоко в ушную раковину. Кроме того, существуют наушники с активным шумоподавлением. Они генерируют звуковую волну, противоположную фоновому шуму, и гасят его. Есть также наушники с пассивным шумоподавлением, которые хорошо изолируют за счет плотного прилегания", - рекомендует оториноларинголог Бурладян.


