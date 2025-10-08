8 октября 2025

8 октября 2025 09:31

Врач перечислила способы борьбы с осенней хандрой

Врач Анастасия Якимова рассказала, как бороться с осенней хандрой и вернуть себе бодрость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, специалист отметила, что важнейшей составляющей борьбы с осенней хандрой является физическая активность. По ее словам, начать стоит с регулярных прогулок, которые способствуют выработке эндорфинов и помогают поддерживать эмоциональный тонус, отмечает "Радио 1". Даже получасовая быстрая ходьба в день, подчеркнула она, способна снизить усталость и улучшить настроение.

Эксперт добавила, что вторым шагом в преодолении хандры должно стать правильное питание. Осенью особенно важно включать в рацион продукты, богатые витаминами группы B и триптофаном - такие как индейка, рыба, молочные продукты и орехи. При этом чрезмерное употребление кофеина и сладостей может спровоцировать перепады энергии и ухудшить эмоциональный фон, пишет агентство городских новостей "Москва".

Также специалист посоветовала наладить режим отдыха и обратить внимание на светотерапию, которая помогает компенсировать нехватку дневного света. Для этого, пояснила она, используют специальные лампы с интенсивностью около 10 000 люкс, которые включают утром на 20-30 минут, чтобы нормализовать циркадные ритмы.

По словам Якимовой, справляться с сезонным унынием помогает и позитивное живое общение. Социальная активность снижает тревожность, а совместные занятия - будь то спорт, хобби или прогулки - способствуют выработке дофамина и серотонина, нейромедиаторов радости и мотивации.


