7 октября 2025

7 октября 2025 16:24

Раскрыта смертельная опасность мытья головы в раковине салона красоты

Раскрыта смертельная опасность мытья головы в салоне красоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Речь идет о "синдроме салона красоты", который может возникнуть из-за сидения с запрокинутой головой у раковины. Отмечается, что кромка раковины нередко создает давление на шейные позвонки и снабжающие мозг кровеносные сосуды. Нахождение в таком положении может привести к повреждению или сжатию артерий, что нарушает кровоток и вызывает инсульт.

Американка Элизабет Смит рассказала, что в 2014 году мытье в салоне красоты повредило ей позвоночную артерию. В конечном итоге это привело к потере части двигательных навыков, нарушению зрения одного глаза и неустойчивой походке.


