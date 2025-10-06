Названы неочевидные признаки хронического стресса

Невролог ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова перечислила неочевидные признаки хронического стресса.

Как передает Day.Az, их врач назвала в разговоре с "Лентой.ру".

В частности, о хроническом стрессе могут говорить расстройства пищеварения: тошнота, изжога или синдром раздраженного кишечника. Кроме того, при сильном нервном перенапряжении могут начаться постоянные простуды, выпадение волос, внезапное ухудшение состояния кожи, компульсивное переедание и навязчивое использование гаджетов, подчеркнула врач.

"Эти симптомы не всегда воспринимаются как "стрессовые". Их чаще списывают на усталость или погрешности в питании, хотя в действительности именно нервное напряжение может быть их пусковым механизмом", - отметила Варламова.

Она уточнила, что у мужчин, женщин и детей нервное перенапряжение может проявляться по-разному. У мужчин стресс может выражаться в виде агрессии и всплесков импульсивности, у женщин - через мигрени, нарушение цикла, чувство хронической усталости. У детей же, по словам Варламовой, меняется поведение: появляются капризность, трудности с концентрацией, нарушения сна, иногда боли в животе без очевидных причин.