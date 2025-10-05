Психотерапевт назвала причины снижения когнитивной активности осенью

Осень приносит не только холодную погоду и короткие дни, но и снижение когнитивной активности. Многие люди отмечают, что им труднее сосредоточиться, появляются проблемы с памятью, концентрацией и аналитическим мышлением. Причины этого явления связаны как с физиологическими, так и с психоэмоциональными факторами.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

"Главный биологический фактор - уменьшение светового дня. Свет регулирует выработку мелатонина и серотонина. Мелатонин влияет на цикл сна и бодрствования, а серотонин - на настроение, мотивацию и когнитивные функции. Снижение серотонина приводит к апатии, вялости и трудностям с концентрацией. Падение освещенности также снижает продукцию дофамина - нейромедиатора, отвечающего за внимание, реакцию и способность к обучению", - сказала специалист.

Кроме того, Крашкина отметила, что осенью люди чаще сталкиваются со стрессом из-за перепадов температуры, влажности и плотного рабочего графика. Хронический стресс повышает уровень кортизола, что сказывается на памяти, замедляет обучение и ухудшает качество сна. Питание также играет важную роль, так как с уменьшением свежих овощей и фруктов рацион становится более калорийным и углеводным. Это влияет на уровень глюкозы в крови, что в свою очередь сказывается на внимании и когнитивной гибкости.

Чтобы сохранить продуктивность и сосредоточенность в осенний период, важно использовать комплексный подход. Врач рекомендует ходить на прогулки утром, чтобы запустить выработку серотонина и снизить чрезмерную сонливость, ложиться и вставать в одно и то же время, потому что это помогает организму сохранять биоритмы.

Также, по словам врача, немаловажную роль играет физическая активность. Даже 15-20 минут кардио или йоги усиливают кровоток и доставку кислорода к мозгу, стимулируя нейропластичность и память.

"Однако стоит помнить, что после интенсивных физических нагрузок организму требуется восстановление. Это означает, что еда должна содержать белки для мышечного роста, полезные жиры и немного углеводов, чтобы восполнить запасы гликогена. Важно не просто наесться, а дать организму то, что поможет ему восстанавливаться и при этом не перегружать пищеварительную систему", - объясняет нутрициолог и тренер DDX Fitness Артем Опальницкий.

Помимо этого необходимо включать в рацион продукты с омега-3 (рыба, орехи), антиоксидантами (ягоды, цитрусовые), витаминами группы B (цельнозерновые, бобовые) и белками. Нужно избегать продуктов с быстрыми углеводами, которые вызывают скачки сахара в крови.

Эксперты обратили внимание на то, что использование метода "помидора" (50 минут работы и 10 минут отдыха) помогает также повысить эффективность.

"Осенняя когнитивная "падение" - это не неизбежность, а сигнал организма о необходимости адаптации. Сбалансированный режим, световая терапия, правильное питание и упражнения для мозга позволяют сохранить продуктивность и концентрацию даже в короткие, пасмурные дни", - резюмировала врач клиники.