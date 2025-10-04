4 октября 2025

4 октября 2025 09:59

Названа скрытая причина утренней усталости

Недостаток жидкости в организме может ухудшать качество сна и вызывать утреннюю усталость.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи Университета Коннектикута, результаты работы опубликованы в SN Comprehensive Clinical Medicine (SN Compr Clin Med).

В исследовании участвовали 18 студентов-мужчин, которые в течение четырех дней придерживались разных режимов потребления жидкости. В состоянии хорошей гидратации они засыпали быстрее и просыпались бодрее. При легком обезвоживании участники спали в среднем на час дольше, но сообщали о трудностях с засыпанием и более выраженной усталости по утрам.

Ученые измеряли уровень гидратации по цвету и составу мочи, а также по изменению массы тела, что позволило подтвердить связь между количеством выпитой воды и качеством сна.

Авторы отмечают, что даже легкая степень обезвоживания характерна для многих людей в повседневной жизни и может объяснять чувство разбитости и трудности с ночным отдыхом. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как нехватка воды влияет на иммунную систему, особенно у детей и беременных женщин.


Просмотров: 104

