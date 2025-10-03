Терапевт рассказала об укреплении иммунитета с помощью качественного сна

С наступлением осени многие сталкиваются с уменьшением светового дня, что, как правило, приводит к сонливости, апатии и снижению энергии. Но эта "осенняя усталость" - не просто лень, а сигнал организма о необходимости отдыха.

Как передает Day.Az, об этом 3 октября рассказала "Известиям" врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

"Сокращение света снижает уровень серотонина, гормона радости, и повышает мелатонин, что увеличивает потребность во сне. Недостаток качественного сна напрямую ослабляет иммунитет: снижается активность Т-лимфоцитов и выработка интерферонов - белков, борющихся с вирусами", - заявила специалист.

Бурнацкая рекомендует соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Это поможет поддерживать циркадные ритмы и улучшить качество сна. За 30-60 минут до сна желательно уменьшить воздействие синего света от гаджетов, выключив смартфоны, планшеты и телевизор. По словам врача, создание вечерних ритуалов расслабления, таких как теплый чай без кофеина, легкая растяжка, медитация или чтение, помогает организму плавно перейти в фазу сна.

Терапевт обратила внимание на то, что не менее важны и внешние условия для сна: температура в комнате должна быть +18...+20 градусов, необходимо обеспечить хороший приток свежего воздуха, удобную постель и отсутствие лишнего шума. Кроме того, дневной сон продолжительностью 20-30 минут после работы поможет снизить усталость и поддержать иммунитет, особенно в дни с высокой вечерней нагрузкой.

"Дополнительно полезны "световые практики" утром: прогулка на солнце, яркий свет или светотерапия стимулируют выработку серотонина, улучшают настроение и уменьшают желание компенсировать недостаток света сладкой пищей", - отметила Бурнацкая.

Она добавила, что качественный и регулярный сон снижает риск простудных заболеваний, поддерживает психическое здоровье, улучшает концентрацию и общее самочувствие. Даже небольшие изменения в режиме сна могут существенно укрепить иммунитет и подготовить организм к холодному сезону.