8 октября 2025

8 октября 2025 15:17

Женщинам рассказали, в каком возрасте становится сложнее худеть

В первые 10 лет после наступления менопаузы успешное похудение возможно при условии правильного питания, регулярных тренировок и коррекции уровня сахара в крови. В более позднем возрасте снижение веса может усложняться. Об этом изданию Sport Life рассказала эндокринолог Алессандра Расковски из Университета Сан-Паулу (Бразилия), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Менопауза - это стойкое прекращение менструаций у женщин, обусловленное возрастным снижением гормонального фона и "выключением" репродуктивной функции яичников. Обычно этот период наступает между 49 и 52 годами.

По словам доктора Расковски, при менопаузе под воздействием гормональных изменений меняется распределение жира в организме. В частности, повышается риск центрального ожирения, при котором избыточные жировые отложения концентрируются в области живота.

Врач отметила, что похудение в этот возрастной период возможно, но требует комплексного подхода. Он включает регулярную физическую активность, сбалансированное питание и, при необходимости, заместительную гормональную терапию.

"Женщинам с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью дополнительно нужны препараты для коррекции этих состояний", - отметила эксперт.

Решать проблему лишнего веса, подчеркнула Расковски, лучше в первые 10 лет после наступления менопаузы, когда сохраняется так называемое "окно возможностей" для эффективного вмешательства.


