7 октября 2025

7 октября 2025 09:13

Женщинам посоветовали самую полезную позу для сна

Сосудистый хирург Рема Малик объяснила, почему женщины, особенно планирующие беременность, должны спать на левом боку. Эту полезную позу она порекомендовала в разговоре с изданием Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач посоветовала женщинам спать ночью на левом боку, потому что в таком положении улучшается циркуляция крови, что снижает риск проблем с венами и тромбоза. В таком положении, по ее словам, можно существенно улучшить кровоток, особенно во время беременности.

Малик объяснила, что во время беременности объем циркулирующей в организме женщины крови может увеличиваться на 50 процентов, что оказывает огромное давление на клапаны вен в ногах. Из-за этого могут развиться варикозное расширение вен, ощущение постоянной тяжести в конечностях, отеки и даже тромбоз глубоких вен.

"Привыкайте спать на левом боку до того, как забеременеете. Нижняя полая вена расположена с правой стороны, поэтому при сне на левом боку уменьшается ее сдавление маткой, особенно во втором и третьем триместрах", - рассказала хирург. Сон на левом боку, по ее словам, позволяет эффективно снизить нагрузку на внутримышечное давление, что способствует нормализации кровообращения и уменьшает нагрузку на вены.


