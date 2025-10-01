1 октября 2025

1 октября 2025 12:29

Врач объяснила, почему беременным нужно спать на левом боку

Сосудистый хирург Рема Малик рекомендовала женщинам, особенно планирующим беременность, спать на левом боку.

Как передает Day.Az, в беседе с Daily Mail специалист объяснила, что такая поза способствует улучшению кровообращения и снижает риск развития венозных заболеваний.

По словам врача, во время беременности объем крови в организме женщины может увеличиваться до 50%, что создает повышенную нагрузку на венозную систему - особенно на клапаны вен в ногах. Это может привести к варикозному расширению вен, отекам, чувству тяжести в ногах и даже к развитию тромбоза глубоких вен.

Малик подчеркнула, что сон на левом боку помогает снизить давление на нижнюю полую вену, которая проходит с правой стороны тела. Это особенно важно во втором и третьем триместрах беременности, когда растущая матка может сдавливать сосуд и нарушать кровоток.

"Привыкайте спать на левом боку еще до наступления беременности. Это не только улучшает циркуляцию крови, но и снижает внутримышечное давление, облегчая работу сосудов", - отметила специалист. 


Просмотров: 123

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 637
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 102
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 265
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 434
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 155
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 184
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 861
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 008
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 355
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 395
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева