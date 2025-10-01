Врач объяснила, почему беременным нужно спать на левом боку

Сосудистый хирург Рема Малик рекомендовала женщинам, особенно планирующим беременность, спать на левом боку.

Как передает Day.Az, в беседе с Daily Mail специалист объяснила, что такая поза способствует улучшению кровообращения и снижает риск развития венозных заболеваний.

По словам врача, во время беременности объем крови в организме женщины может увеличиваться до 50%, что создает повышенную нагрузку на венозную систему - особенно на клапаны вен в ногах. Это может привести к варикозному расширению вен, отекам, чувству тяжести в ногах и даже к развитию тромбоза глубоких вен.

Малик подчеркнула, что сон на левом боку помогает снизить давление на нижнюю полую вену, которая проходит с правой стороны тела. Это особенно важно во втором и третьем триместрах беременности, когда растущая матка может сдавливать сосуд и нарушать кровоток.

"Привыкайте спать на левом боку еще до наступления беременности. Это не только улучшает циркуляцию крови, но и снижает внутримышечное давление, облегчая работу сосудов", - отметила специалист.