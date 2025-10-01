1 октября 2025

1 октября 2025 10:01

Названа группа продуктов, ухудшающая память у женщин

Женщины, которые в среднем возрасте чаще употребляют ультраобработанные продукты, в пожилом возрасте с большей вероятностью сталкиваются с проблемами памяти и мышления. К такому выводу пришли ученые Нью-Йоркского университета.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Preventive Medicine (PM).

Ультраобработанные продукты - сладости, фастфуд, газировка и готовые блюда - изобилуют добавленными жирами, сахаром, солью и ароматизаторами. Анализ более чем 5 тысяч участниц многолетнего исследования Women's Health Study выявил: женщины, чей рацион в 35-65 лет содержал наибольшее количество ультраобработанных продуктов, спустя 25-35 лет примерно на 20-24% чаще сообщали о когнитивных жалобах - трудностях с запоминанием или концентрацией.

Под когнитивными жалобами понимались субъективные ощущения ухудшения памяти или способности к концентрации. Предыдущие работы показывают, что они могут предшествовать развитию деменции на несколько лет.

Особенно сильная связь с когнитивными проблемами обнаружена у переработанных молочных продуктов и мясных изделий. А вот для сладостей и соусов статистически значимой связи найдено не было.

Женщины составляют около двух третей пациентов с болезнью Альцгеймера. Выявление факторов риска на раннем этапе - приоритет для здравоохранения. Новая работа подтверждает, что питание в среднем возрасте может влиять на здоровье мозга десятилетия спустя.

Авторы подчеркнули: снижение доли подобных продуктов в рационе может быть доступным способом снизить риск возрастных когнитивных нарушений. 


