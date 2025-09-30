Врач рассказал, почему молодые женщины храпят реже мужчин

Храп у женщин встречается примерно вдвое реже, чем у мужчин, и причиной этого могут быть женские половые гормоны.

Как передает Day.Az, об этом заявил оториноларинголог, хирург и сомнолог Райан Чин То Чонг в интервью изданию The Guardian.

По его словам, точный механизм такой разницы пока неизвестен, однако наиболее вероятным объяснением считается влияние эстрогена и прогестерона. Эти гормоны, как предполагается, помогают поддерживать тонус мышц дыхательных путей и снижают вероятность их расслабления во время сна. После наступления менопаузы, когда уровень гормонов резко падает, частота храпа у женщин и мужчин становится примерно одинаковой.

Врач также отметил, что лишний вес увеличивает риск храпа вне зависимости от пола. Например, у женщин на поздних сроках беременности храп наблюдается так же часто, как у мужчин.

По словам специалиста, храп возникает, когда мышцы дыхательных путей расслабляются, блокируя поток воздуха и вызывая вибрации в области носа, мягкого неба, горла или языка. Среди других возможных причин - аллергия, полипы в носу, искривление носовой перегородки и простуда.