29 сентября 2025

29 сентября 2025 11:02

Названо редкое заболевание, на которое может указывать жажда

Непрекращающееся желание пить воду может указывать на редкое, но серьезное эндокринное заболевание - несахарный диабет.

Как передает Day.Az, об этом изданию The Conversation  рассказал анатом Дэн Баумгардт, старший преподаватель Школы психологии и нейронаук Бристольского университета.

"Несахарный диабет сильно отличается от более известного сахарного. Он никак не связан с уровнем глюкозы в крови, а его причина - в нарушении работы антидиуретического гормона (АДГ)" - объяснил ученый.

Этот гормон, также известный как аргинин-вазопрессин (АВП), регулирует водный баланс в организме. Он помогает почкам удерживать воду, особенно в условиях обезвоживания. Когда работа этой системы нарушается - например, при дефиците АДГ - человек начинает терять слишком много жидкости, даже если пьет в большом количестве. Это приводит к постоянной жажде, обезвоживанию и частому мочеиспусканию.

Эксперт отметил, что существует несколько форм несахарного диабета. Центральный тип связан с недостаточной выработкой гормона в гипоталамусе. Еще одна форма - дипсогенный несахарный диабет, при котором сбои происходят в центре жажды в мозге.

"Если этот центр поврежден - из-за травмы, опухоли или инфекции - человек может постоянно испытывать мучительную жажду. Это приводит к чрезмерному потреблению воды, что, в свою очередь, подавляет выработку АДГ и запускает порочный круг," - добавил Баумгардт.

Опасность заключается в том, что избыток жидкости может снизить уровень натрия в крови до опасных значений. Это вызывает головные боли, спутанность сознания, судороги и в тяжелых случаях - летальный исход.

Иногда симптомы несахарного диабета путают с психогенной полидипсией - состоянием, при котором из-за психических расстройств, таких как шизофрения, возникает навязчивая потребность в воде.

"Были случаи, когда пациенты выпивали до 15 литров воды в день. Это может привести к тяжелым осложнениям, особенно без врачебного контроля," - подчеркнул ученый. 


