26 сентября 2025

26 сентября 2025 09:28

Диетолог назвала мешающие похудеть заболевания

Иногда даже при строгой диете и регулярных тренировках не удается сбросить лишний вес.

Как пояснила "Известиям" 26 сентября врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова, причиной может быть не только образ жизни, но и ряд заболеваний, передает Day.Az.

Одним из них является гипотиреоз - нарушение работы щитовидной железы.

"Когда щитовидная железа вырабатывает слишком мало тироксина (гормона, регулирующего обмен веществ), метаболизм замедляется. В таком случае сбросить вес без медицинской помощи крайне сложно", - отметила специалист.

Другое заболевание - анемия, возникающая при дефиците железа. Недостаток этого элемента приводит к ухудшению снабжения клеток кислородом, что замедляет все обменные процессы и мешает снижению веса.

"Стоит отметить и такое состояние, как инсулинорезистентность. Оно характеризуется тем, что при нормальном уровне глюкозы повышается количество инсулина в крови. Это становится причиной неконтролируемого голода, и человек начинает есть значительно больше, чем нужно. Без коррекции инсулинорезистентности похудение часто оказывается безрезультатным", - объяснила Устинова.

Также она призвала не забывать о влиянии хронического стресса. Он влияет на вес не столько через гормоны, сколько через пищевое поведение: многие начинают заедать тревогу и усталость, не контролируя количество съедаемого.


Просмотров: 130

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 548
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 030
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 188
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 366
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 081
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 101
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 797
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 943
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 291
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 330
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева