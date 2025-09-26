Диетолог назвала мешающие похудеть заболевания

Иногда даже при строгой диете и регулярных тренировках не удается сбросить лишний вес.

Как пояснила "Известиям" 26 сентября врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова, причиной может быть не только образ жизни, но и ряд заболеваний, передает Day.Az.

Одним из них является гипотиреоз - нарушение работы щитовидной железы.

"Когда щитовидная железа вырабатывает слишком мало тироксина (гормона, регулирующего обмен веществ), метаболизм замедляется. В таком случае сбросить вес без медицинской помощи крайне сложно", - отметила специалист.

Другое заболевание - анемия, возникающая при дефиците железа. Недостаток этого элемента приводит к ухудшению снабжения клеток кислородом, что замедляет все обменные процессы и мешает снижению веса.

"Стоит отметить и такое состояние, как инсулинорезистентность. Оно характеризуется тем, что при нормальном уровне глюкозы повышается количество инсулина в крови. Это становится причиной неконтролируемого голода, и человек начинает есть значительно больше, чем нужно. Без коррекции инсулинорезистентности похудение часто оказывается безрезультатным", - объяснила Устинова.

Также она призвала не забывать о влиянии хронического стресса. Он влияет на вес не столько через гормоны, сколько через пищевое поведение: многие начинают заедать тревогу и усталость, не контролируя количество съедаемого.