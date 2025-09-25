25 сентября 2025

25 сентября 2025 16:02

Эксперт по биохакингу рассказала о важности магния для организма

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала, о том, насколько важен магний для человеческого организма, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Магний представлен в каждой клетке нашего тела. Он участвует в более чем 600 ферментативных реакциях, необходимых для поддержания нормального функционирования организма. Около 60% магния содержится в костях, а остальная часть распределяется в мышцах и жидкостях организма", - рассказала эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, магний способствует активации витамина D и участвует в регулировании гомеостаза кальция и фосфата, что критично для роста и прочности костей. Этот микроэлемент также влияет на уровень глюкозы, инсулина и нейромедиатора дофамина. Его дефицит может проявляться в виде сильного желания поесть сладкое, особенно шоколад.

Молоствова отметила, что магний играет важную роль в патогенезе мигрени. Кроме того, его дефицит может привести к различным неврологическим проблемам, включая кортикальную депрессию и гиперагрегацию тромбоцитов, что усиливает риск головной боли.

Подергивания, тремор и спазмы - это признаки нехватки магния, добавила эксперт. Дефицит магния также связан с инсулинорезистентностью и повышенным риском диабета второго типа.

Добавки магния стали популярным способом борьбы с дефицитом этого минерала, но перед началом приема добавок важно проконсультироваться с врачом, предупредила Молоствова.


Просмотров: 97

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 539
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 023
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 180
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 355
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 073
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 092
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 790
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 933
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 283
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 322
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева