Эксперт по биохакингу рассказала о важности магния для организма

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала, о том, насколько важен магний для человеческого организма, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Магний представлен в каждой клетке нашего тела. Он участвует в более чем 600 ферментативных реакциях, необходимых для поддержания нормального функционирования организма. Около 60% магния содержится в костях, а остальная часть распределяется в мышцах и жидкостях организма", - рассказала эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, магний способствует активации витамина D и участвует в регулировании гомеостаза кальция и фосфата, что критично для роста и прочности костей. Этот микроэлемент также влияет на уровень глюкозы, инсулина и нейромедиатора дофамина. Его дефицит может проявляться в виде сильного желания поесть сладкое, особенно шоколад.

Молоствова отметила, что магний играет важную роль в патогенезе мигрени. Кроме того, его дефицит может привести к различным неврологическим проблемам, включая кортикальную депрессию и гиперагрегацию тромбоцитов, что усиливает риск головной боли.

Подергивания, тремор и спазмы - это признаки нехватки магния, добавила эксперт. Дефицит магния также связан с инсулинорезистентностью и повышенным риском диабета второго типа.

Добавки магния стали популярным способом борьбы с дефицитом этого минерала, но перед началом приема добавок важно проконсультироваться с врачом, предупредила Молоствова.