24 сентября 2025

24 сентября 2025 10:00

Названа пищевая добавка, защищающая от депрессии и тревожности

Крупное эпидемиологическое исследование из Южной Кореи показало: люди, которые потребляют больше креатина с пищей, реже страдают от депрессии, тревожности и суицидальных мыслей.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience (NN).

Креатин - это соединение, которое синтезируется в организме и поступает с продуктами, богатыми животным белком: мясом, рыбой, птицей, молочными продуктами. Он играет ключевую роль в обеспечении клеток энергией, в том числе нейронов мозга. В среднем взрослому нужно около 2 г креатина в день, половину из которых человек обычно получает с едой.

В исследование вошли 5257 корейцев в возрасте от 12 лет и старше. Их разделили на четыре группы по уровню потребления креатина - от минимального (менее 3,7 мг на килограмм массы тела в сутки) до максимального (свыше 13,8 мг/кг). Затем сопоставили рацион с результатами психологических опросников на депрессию (PHQ-9), тревожность (GAD-7), стресс и наличие суицидальных мыслей или попыток.

Оказалось, что участники с самым низким уровнем потребления креатина чаще имели выраженные симптомы депрессии (6,9% против 3-4% в других группах), чаще сообщали о суицидальных мыслях и сильном стрессе. Уровень тревожности также был выше, хотя эта связь оказалась менее устойчивой после учета других факторов - физической активности, сна, образа жизни.

"Мы видим, что дефицит креатина в питании может быть связан с более тяжелыми проявлениями психических расстройств. При этом речь идет именно о пищевых источниках, а не спортивных добавках", - отметил профессор Серджей Остойич, один из авторов работы.

По словам исследователей, креатин может поддерживать психическое здоровье благодаря своей роли в энергетическом обмене мозга, а также антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Ученые планируют продолжить исследования и проверить, как креатин влияет на мозг при долгосрочном наблюдении, а также в разных культурах и возрастных группах. 


