Гинеколог назвал опасные последствия эндометриоза

Эндометриоз понижает шансы на естественное зачатие.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал основатель образовательного проекта ДОКМЕД PRO, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев.

"Заболевание снижает качество жизни, сопровождается хронической болью, а также связано с нарушением фертильности. Эндометриоз не означает бесплодие, но шансы на естественное зачатие действительно ниже. По разным данным, у женщин с эндометриозом бесплодие встречается в 30-50% случаев", - заявил эксперт.

К основным симптомам заболевания Гусев отнес: болезненные менструации, боль при дефекации, дискомфорт или боль при половом акте и боли и проблемы при мочеиспускании.

"Такие жалобы нередко воспринимаются женщинами как "норма", а врачи разных специальностей не всегда связывают их с эндометриозом. В результате от первых симптомов до постановки диагноза проходит в среднем около 7 лет", - заявил гинеколог.

Гусев рассказал, что еще недавно "золотым стандартом" диагностики считалась лапароскопия - хирургическая операция, позволяющая напрямую увидеть очаги заболевания. Однако, по его словам, сегодня приоритет смещается в сторону менее инвазивных методов: УЗИ экспертного класса, МРТ и клиническая оценка симптомов. Он отметил, что это позволяет заподозрить эндометриоз раньше и начать лечение без ненужных хирургических вмешательств.

Гусев обратил внимание на форму заболевания - эндометриоидные кисты, которые представляют особую опасность для деторождения. Он подчеркнул, что не каждая киста требует немедленной операции.

"Перед хирургическим лечением эндометриоза необходимо оценить овариальный резерв - запас яйцеклеток в яичниках. В ряде случаев операция может значительно его снизить. Поэтому женщинам, планирующим беременность, все чаще рекомендуют заранее рассмотреть возможность криоконсервации ооцитов или эмбрионов ("банкинг"). Это позволяет сохранить шанс на материнство даже при необходимости повторных вмешательств", - заявил врач.

Гинеколог пояснил, что кисты менее 3 см можно наблюдать, а при размере 3-5 см возможно медикаментозное лечение диеногестом. По его словам, хирургическое вмешательство рассматривается при кисте более 5 см.