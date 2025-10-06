Названы отличительные признаки сердечного приступа у женщин

Сердечный приступ у женщин часто протекает иначе, чем у мужчин, заявила врач-терапевт Пунам Кришан. Отличительные признаки зтого опасного заболевания у женщин она назвала изданию Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Когда речь заходит о сердечном приступе, в голове возникает одна и та же картина: мужчина хватается за середину груди, боль отдает в руку и он падает. На самом деле это не так", - утверждает Кришан. По ее словам, инфаркт имеет очень разнообразную симптоматику и не всегда она очевидна и ярко выражена.

По словам врача, например, у женщин чаще случаются скрытые инфаркты, которые легко перепутать с обычным недомоганием. Также у них может появиться легкая боль в груди, в шее, челюсти или в верхней части спины. Еще одним характерным симптомом может стать холодный пот или просто тревожное ощущение, что что-то не так.

Кришан подчеркнула, что слабая выраженность симптомов не означает, что повреждения сердечной мышцы после инфаркта тоже будут легкими. В связи с этим она призвала не игнорировать недомогания и при необъяснимом ухудшении самочувствия пройти обследование.