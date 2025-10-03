Ученые предупредили о неожиданной опасности парацетамола

Парацетамол (ацетаминофен), который более половины беременных женщин во всем мире принимают от боли и жара, может быть связан с риском нарушений нейроразвития у детей. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Environmental Health (EH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое масштабное исследование объединило результаты 46 научных работ, посвященных влиянию ацетаминофена на развитие плода. Более половины из них показали статистически значимую связь между его применением во время беременности и повышенной вероятностью таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра. Причем наиболее надежные исследования - с использованием биомаркеров и длительным наблюдением за детьми - давали наиболее четкий сигнал о риске.

Ученые отмечают, что препарат легко проходит через плаценту и способен влиять на гормональную регуляцию, иммунные процессы и механизмы окислительного стресса, что делает его потенциально опасным для формирующегося мозга. Особенно заметны связи с СДВГ: в 14 из 20 исследований выявлена повышенная частота диагнозов у детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности. В пяти из восьми работ была найдена аналогичная связь с аутизмом. В ряде случаев прослеживалась дозозависимая реакция - чем чаще и дольше использовался препарат, тем выше был риск.

Исследователи планируют более крупные и детальные проекты с участием разнообразных групп пациентов, чтобы точнее установить связь между лекарством и развитием мозга ребенка. Цель будущих работ - не только подтвердить или опровергнуть этот риск, но и найти более безопасные способы лечения боли и жара у беременных.