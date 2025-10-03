3 октября 2025

3 октября 2025 15:16

Ученые предупредили о неожиданной опасности парацетамола

Парацетамол (ацетаминофен), который более половины беременных женщин во всем мире принимают от боли и жара, может быть связан с риском нарушений нейроразвития у детей. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Environmental Health (EH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое масштабное исследование объединило результаты 46 научных работ, посвященных влиянию ацетаминофена на развитие плода. Более половины из них показали статистически значимую связь между его применением во время беременности и повышенной вероятностью таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра. Причем наиболее надежные исследования - с использованием биомаркеров и длительным наблюдением за детьми - давали наиболее четкий сигнал о риске.

Ученые отмечают, что препарат легко проходит через плаценту и способен влиять на гормональную регуляцию, иммунные процессы и механизмы окислительного стресса, что делает его потенциально опасным для формирующегося мозга. Особенно заметны связи с СДВГ: в 14 из 20 исследований выявлена повышенная частота диагнозов у детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности. В пяти из восьми работ была найдена аналогичная связь с аутизмом. В ряде случаев прослеживалась дозозависимая реакция - чем чаще и дольше использовался препарат, тем выше был риск.

Исследователи планируют более крупные и детальные проекты с участием разнообразных групп пациентов, чтобы точнее установить связь между лекарством и развитием мозга ребенка. Цель будущих работ - не только подтвердить или опровергнуть этот риск, но и найти более безопасные способы лечения боли и жара у беременных.


Просмотров: 156

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 665
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 124
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 291
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 456
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 179
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 214
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 882
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 035
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 382
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 418
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева