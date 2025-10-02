Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

Прием оральных контрацептивов влияет на работу мозговых сетей и может быть связан с изменениями настроения. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в Human Brain Mapping, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором проверили данные трех предыдущих работ о влиянии контрацептивов на мозговые связи. Ранее сообщалось об изменениях в области миндалины и передней поясной коры, но эти результаты не подтвердились. Вместо этого более масштабный анализ выявил сетевые изменения в подкорковых структурах, моторных и исполнительных системах мозга.

Особенно интересно, что при приеме контрацептивов у женщин уменьшалась индивидуальная "уникальность" мозговых связей: функциональная организация мозга становилась более похожей у разных участниц. Этот эффект наблюдался в системах, связанных с эмоциями, вниманием и движением.

Кроме того, от изменений в функциональной связности зависит повышение негативного эмоционального фона. Исследователи отмечают, что такие результаты могут объяснять известные побочные эффекты контрацептивов, влияющие на настроение, и подчеркивают необходимость учитывать их в будущих нейровизуализационных исследованиях.